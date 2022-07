Ucraina, così le ‘superarmi’ per Kiev cambiano gli equilibri al fronte. Colpiti magazzini e logistica della micidiale artiglieria di Mosca (Di sabato 16 luglio 2022) Quella che per quattro mesi era stata una guerra fra eserciti con armi, addestramenti e dottrine molto simili, per non dire uguali, all’improvviso ha visto gli Ucraini fare un salto di qualità: nella calda estate del 2022 le regole del gioco della guerra fortemente voluta da Putin sono state riscritte a causa dell’impiego di moderne armi occidentali da parte di truppe – quelle di Kiev – appositamente addestrate da Washington e dai suoi alleati. Certo, avevamo già osservato i soldati di Kiev all’opera con materiali NATO, come i Javelin, un’arma anticarro ormai celeberrima, o con i droni turchi Bayraktar, devastanti contro le posizioni tenute dai Russi: quelli, però, erano ancora tempi “eroici”, in cui i difensori puntavano a contenere i danni, senza l’ambizione di mutare l’andamento della guerra. E in cui, soprattutto, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Quella che per quattro mesi era stata una guerra fra eserciti con armi, addestramenti e dottrine molto simili, per non dire uguali, all’improvviso ha visto gli Ucraini fare un salto di qualità: nella calda estate del 2022 le regole del giocoguerra fortemente voluta da Putin sono state riscritte a causa dell’impiego di moderne armi occidentali da parte di truppe – quelle di– appositamente addestrate da Washington e dai suoi alleati. Certo, avevamo già osservato i soldati diall’opera con materiali NATO, come i Javelin, un’arma anticarro ormai celeberrima, o con i droni turchi Bayraktar, devastanti contro le posizioni tenute dai Russi: quelli, però, erano ancora tempi “eroici”, in cui i difensori puntavano a contenere i danni, senza l’ambizione di mutare l’andamentoguerra. E in cui, soprattutto, ...

Pubblicità

santegidionews : Vengo da un lungo viaggio in Africa. Tanti paesi soffrono per gli effetti della guerra in Ucraina. Nessun paese è u… - fattoquotidiano : A quattro mesi dall'inizio dell’invasione russa, Kiev si trova a fare i conti con mancanza di posti e povertà. Così… - AnnalisaChirico : Conte è specialista nei penultimatum. Che senso ha bloccare i lavori del Parlamento e minacciare la stabilità del G… - gio551 : RT @ManuelaBellipan: @WomanWithPen @VivianaDesio @mazzarellantoni Esatto! Qualcuno ha pensato che sposandoli sarebbe riuscisto a sfilargli… - fattoquotidiano : Ucraina, così le ‘superarmi’ per Kiev cambiano gli equilibri al fronte. Colpiti magazzini e logistica della micidia… -