**Ucraina: attacco comunità di Pokrovsk nel Donetsk, ci sarebbero vittime** (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - Un attacco nemico alla comunità di Pokrovsk, nella regione del Donetsk, avrebbe causato vittime, feriti e distruzione di diverse abitazioni. Lo riportano media ucraini, tra cui Zn.Ua, citando le parole del sindaco Ruslan Trebushkin. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Roma, 16 lug. (Adnkronos) - Unnemico alladi, nella regione del, avrebbe causato vittime, feriti e distruzione di diverse abitazioni. Lo riportano media ucraini, tra cui Zn.Ua, citando le parole del sindaco Ruslan Trebushkin.

