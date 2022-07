Ucraina: ambasciatrice, 'Usa lavorano per garantire esportazione grano' (Di sabato 16 luglio 2022) Kiev, 16 lug. (Adnkronos) - "L'Ucraina è pronta ad esportare grano nei paesi che ne hanno bisogno; gli Stati Uniti continuano a lavorare con i partner per garantire il trasporto del grano". Lo ha twittato l'ambasciatrice degli Stati Uniti in Ucraina Bridget Brink dopo aver tenuto un colloquio con il ministro delle Infrastrutture ucraino Oleksandr Kubrakov sui negoziati con l'Onu e la Turchia per la creazione di corridoi di trasporto di grano attraverso il Mar Nero. Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 16 luglio 2022) Kiev, 16 lug. (Adnkronos) - "L'è pronta ad esportarenei paesi che ne hanno bisogno; gli Stati Uniti continuano a lavorare con i partner peril trasporto del". Lo ha twittato l'degli Stati Uniti inBridget Brink dopo aver tenuto un colloquio con il ministro delle Infrastrutture ucraino Oleksandr Kubrakov sui negoziati con l'Onu e la Turchia per la creazione di corridoi di trasporto diattraverso il Mar Nero.

Pubblicità

TV7Benevento : Ucraina: ambasciatrice, 'Usa lavorano per garantire esportazione grano' - - Paoloboi69 : RT @ItalyMFA: ???????? Il Segretario Generale @EttoreSequi incontra l’Ambasciatrice greca Eleni Sourani. Scambio di vedute su: relazioni bilate… - BolaffioLirio : RT @bordoni_russia: Secondo l' ambasciatrice tedesca in Canada, Berlino ed Ottawa sarebbero vicine ad un accordo per la restituzione delle… - Alicestremicia : RT @bordoni_russia: Secondo l' ambasciatrice tedesca in Canada, Berlino ed Ottawa sarebbero vicine ad un accordo per la restituzione delle… - Aiyo07 : RT @bordoni_russia: Secondo l' ambasciatrice tedesca in Canada, Berlino ed Ottawa sarebbero vicine ad un accordo per la restituzione delle… -