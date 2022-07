Trussardi | parla Maria Luisa madre di Tomaso | “Ho pensato al suicidio” Poi commenta la fine del matrimonio tra la Hunziker e il figlio

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di sabato 16 luglio 2022) “Hoalma mi sono trattenuta per i miei figli“. È un ritratto inedito e spiazzante quello che emerge dall’intervista a, la vedova del grande stilista imprenditore Nicola, nonché mamma di, che si racconta a cuore aperto al Corriere della Sera. Quello che doveva essere il ritratto di una milanese famosa nel mondo, diventa l’occasione per raccontare non solo un pezzo di grande imprenditoria lombarda ma anche per scoprire alcuni tasselli della vita di una donna che ha saputo affrontare con la stessa determinazione i grandi successi e i grandi dolori della sua esistenza.E LA MORTE DEL MARITO ...