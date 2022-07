Trump vuole un nuovo Air Force One (Di sabato 16 luglio 2022) Tra le minacce anche estetiche che incombono sulle prossime elezioni Usa, anche quella di cambiare i colori dell’Air Force One. L’attuale aereo presidenziale usato da Biden dovrebbe essere rimpiazz... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti Leggi su ilfoglio (Di sabato 16 luglio 2022) Tra le minacce anche estetiche che incombono sulle prossime elezioni Usa, anche quella di cambiare i colori dell’AirOne. L’attuale aereo presidenziale usato da Biden dovrebbe essere rimpiazz... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti

Pubblicità

Dep35022022 : @Giulia_B Esatto, ormai sembriano la versione educanda delle suorine di clausura. Ora non è che o si fa i bravini,… - berardino : @rickycet @Cavalodiritorno Ok ma è il centro destra che vuole abolirlo gli amici di Putin e Trump le tv rete4 e la… - mbeccantini : RT @Michele02828265: #GOVERNODRAGHI chi in questo momento auspica una crisi di governo o elezioni anticipate, con una grave crisi in corso… - ERivetta : RT @Michele02828265: #GOVERNODRAGHI chi in questo momento auspica una crisi di governo o elezioni anticipate, con una grave crisi in corso… - Alessan48303739 : @GuidoCrosetto Se si continua con questo governo di incapaci servi di élite globaliste, certo!! Basta smettere di f… -