Treni da e per la Puglia, ritardi fino a notte per guasto sulla Caserta-Foggia Anche cinque ore (Di sabato 16 luglio 2022) Nel pomeriggio il guasto in un tratto della Caserta-Foggia. I Treni dell’alta velocità Roma-Bari ne sono stati pesantemente condizionati, con ritardi che hanno raggiunto le cinque ore, fino a notte. L'articolo Treni da e per la Puglia, ritardi fino a notte per guasto sulla Caserta-Foggia <small class="subtitle">Anche cinque ore</small> proviene da Noi Notizie.. Leggi su noinotizie (Di sabato 16 luglio 2022) Nel pomeriggio ilin un tratto della. Idell’alta velocità Roma-Bari ne sono stati pesantemente condizionati, conche hanno raggiunto leore,. L'articoloda e per laper ore proviene da Noi Notizie..

Pubblicità

petergomezblog : Spagna, Tasse alle banche, treni gratis, bonus studenti: “Distribuire in modo equo l’effetto della crisi”. Sànchez… - fattoquotidiano : Tasse alle banche, treni gratis, bonus studenti: “Distribuire in modo equo l’effetto della crisi”. Sànchez svolta a… - rtl1025 : ?? #Treni gratis in #Spagna per tre mesi: il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha annunciato che il governo rimborser… - cervovski : In Spagna treni gratis per tre mesi, qua 9 euro Schio-Venezia. Si può fare? Evidentemente sì. Lo si vuole fare? Evidentemente no. - 34_liss : RT @rtl1025: ?? #Treni gratis in #Spagna per tre mesi: il premier spagnolo, Pedro Sanchez, ha annunciato che il governo rimborserà ai passeg… -