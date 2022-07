Trasporto aereo, il 17 luglio domenica di passione per lo sciopero di 4 ore: le compagnie interessate (Di sabato 16 luglio 2022) Si prospetta una domenica nera, quella di domani, domenica 17 luglio, per il Trasporto aereo: è confermato, infatti, sia lo sciopero proclamato dei controllori di volo dell’Enav e sia quello del personale delle low cost Ryanair, Malta Air, Crewlink, EasyJet e Volotea. Rispetto alle previsioni, i disagi saranno più contenuti visto che le astensioni dal lavoro sono state ridotte a 4 ore, a seguito dell’intervento della Commissione di garanzia. Ma comunque questo stop che cade nel pieno delle partenze estive complicherà non poco i piani dei vacanzieri. Tanto più se alle turbolenze nei cieli italiani si aggiungono quelle dei cieli europei, investiti da una raffica di cancellazioni e riduzioni dell’operativo da parte delle compagnie aeree in affanno per carenze d’organico ... Leggi su secoloditalia (Di sabato 16 luglio 2022) Si prospetta unanera, quella di domani,17, per il: è confermato, infatti, sia loproclamato dei controllori di volo dell’Enav e sia quello del personale delle low cost Ryanair, Malta Air, Crewlink, EasyJet e Volotea. Rispetto alle previsioni, i disagi saranno più contenuti visto che le astensioni dal lavoro sono state ridotte a 4 ore, a seguito dell’intervento della Commissione di garanzia. Ma comunque questo stop che cade nel pieno delle partenze estive complicherà non poco i piani dei vacanzieri. Tanto più se alle turbolenze nei cieli italiani si aggiungono quelle dei cieli europei, investiti da una raffica di cancellazioni e riduzioni dell’operativo da parte delleaeree in affanno per carenze d’organico ...

Pubblicità

SecolodItalia1 : Trasporto aereo, il 17 luglio domenica di passione per lo sciopero di 4 ore: le compagnie interessate… - Ferrucc66935382 : @lovin_falling @xLightingBlade @Beedz02 Ripeto: come l’aereo. È il mezzo di trasporto più sicuro. Vuoi mettere la m… - Sicilia_Notizie : Trasporto aereo in sciopero domenica 17 luglio - Marche_Notizie : Trasporto aereo in sciopero domenica 17 luglio - infoiteconomia : Sciopero del trasporto aereo, saltano 43 voli in Sardegna -