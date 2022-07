“Transizione energetica? Vi spiego a che punto siamo” (Di sabato 16 luglio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/07/vincenzo-.mp4 La Transizione energetica, la rete elettrica italiana, il gap infrastrutturale tra Nord e Sud e la formazione di giovani che possano lavorare nel settore. A La Ripartenza 2022, Vincenzo Ranieri, amministratore delegato di E-Distribuzione, spiega le sfide del futuro per l’Italia. Marco Baronti, 16 luglio 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro. Leggi su nicolaporro (Di sabato 16 luglio 2022) https://nicolaporro.np.ticdn.it/wp-content/uploads/2022/07/vincenzo-.mp4 La, la rete elettrica italiana, il gap infrastrutturale tra Nord e Sud e la formazione di giovani che possano lavorare nel settore. A La Ripartenza 2022, Vincenzo Ranieri, amministratore delegato di E-Distribuzione, spiega le sfide del futuro per l’Italia. Marco Baronti, 16 luglio 2022 L'articolo proviene da Nicola Porro.

