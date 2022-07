Tournée negli USA per il Barcellona, che disavventura per Xavi: l’accaduto (Di sabato 16 luglio 2022) Nelle scorse ore, il Barcellona è stato protagonista di una storia tanto curiosa quanto esilarante. I blaugrana, impegnati nella classica Tournée estiva pre-campionato negli USA, hanno avuto un problema non da poco al momento della partenza. Secondo quanto riportato anche dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, l’allenatore della squadra, l’ex giocatore e bandiera Xavi, non ha potuto prendere l’aereo che li avrebbe portati a Miami, a causa di ” problemi amministrativi e di passaporto”, che hanno quindi impossibilitato la partenza dello spagnolo. Xavi Barcellona La Liga In seguito a quanto accaduto, Xavi spera di raggiungere al più presto la sua squadra in occasione della prima amichevole americana, che vedrà il Barcellona confrontarsi con ... Leggi su rompipallone (Di sabato 16 luglio 2022) Nelle scorse ore, ilè stato protagonista di una storia tanto curiosa quanto esilarante. I blaugrana, impegnati nella classicaestiva pre-campionatoUSA, hanno avuto un problema non da poco al momento della partenza. Secondo quanto riportato anche dal quotidiano spagnolo Mundo Deportivo, l’allenatore della squadra, l’ex giocatore e bandiera, non ha potuto prendere l’aereo che li avrebbe portati a Miami, a causa di ” problemi amministrativi e di passaporto”, che hanno quindi impossibilitato la partenza dello spagnolo.La Liga In seguito a quanto accaduto,spera di raggiungere al più presto la sua squadra in occasione della prima amichevole americana, che vedrà ilconfrontarsi con ...

