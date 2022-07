Tour de France. L'inganno di Mende e del Massiccio Centrale (Di sabato 16 luglio 2022) Mende è un grande inganno. Almeno al Tour de France. Perché la Grande Boucle a Mende, paese, non ci arriva mai, lo oltrepassa e guarda sempre più in su, verso il Mont Mimat, lì dove c'è l’aeroporto. Il Tour forse si vergogna del paese di Mende, e sì che sarebbe pure carino, con una bella cattedrale, parecchi resti di un passato medievale parecchio florido. Forse semplicemente al Tour non bastano i suoi settecentotrendue metri sul livello del mare (medi), per questo aggiunge sempre qualche centinaia, quelli della Côte de la Croix Neuve: trecento metri di dislivello in meno di tre chilometri, ossia una bastonata sui polpacci. Salita da scalatori, e pure raffinati, verrebbe da pensare. Nulla è come sembra però a Mende, perché pure la ... Leggi su ilfoglio (Di sabato 16 luglio 2022)è un grande. Almeno alde. Perché la Grande Boucle a, paese, non ci arriva mai, lo oltrepassa e guarda sempre più in su, verso il Mont Mimat, lì dove c'è l’aeroporto. Ilforse si vergogna del paese di, e sì che sarebbe pure carino, con una bella cattedrale, parecchi resti di un passato medievale parecchio florido. Forse semplicemente alnon bastano i suoi settecentotrendue metri sul livello del mare (medi), per questo aggiunge sempre qualche centinaia, quelli della Côte de la Croix Neuve: trecento metri di dislivello in meno di tre chilometri, ossia una bastonata sui polpacci. Salita da scalatori, e pure raffinati, verrebbe da pensare. Nulla è come sembra però a, perché pure la ...

