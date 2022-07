Tour de France 2022, ordine di arrivo e classifica quattordicesima tappa: a Mende vince Matthews, Bettiol secondo (Di sabato 16 luglio 2022) La classifica e l’ordine di arrivo della quattordicesima tappa del Tour de France 2022, la Saint Etienne-Mende di 192,5 chilometri. La vittoria è andata a Michael Matthews, capace di regolare tutti i compagni della fuga di giornata con una prestazione davvero superlativa. secondo posto per l’azzurro Alberto Bettiol, che nel finale viene sorpreso dall’australiano dopo averlo raggiunto con un grande numero sulla salita finale. Terzo posto per Thibaut Pinot, che anticipa Soler. La cronaca – Partenza ancora una volta al fulmicotone nel gruppo, con i due GPM iniziali che scremano subito il plotone. Addirittura Pogacar in prima persona prova un allungo a oltre 180 km ... Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022) Lae l’didelladelde, la Saint Etienne-di 192,5 chilometri. La vittoria è andata a Michael, capace di regolare tutti i compagni della fuga di giornata con una prestazione davvero superlativa.posto per l’azzurro Alberto, che nel finale viene sorpreso dall’australiano dopo averlo raggiunto con un grande numero sulla salita finale. Terzo posto per Thibaut Pinot, che anticipa Soler. La cronaca – Partenza ancora una volta al fulmicotone nel gruppo, con i due GPM iniziali che scremano subito il plotone. Addirittura Pogacar in prima persona prova un allungo a oltre 180 km ...

