Tour de France 2022, la tappa di domani Rodez-Carcassone: percorso e altrimetria. Frazione con altri due GPM (Di sabato 16 luglio 2022) In attesa di scoprire l'esito della tappa odierna, è già arrivato il momento di dare un'occhiata alla Frazione di domani, la quindicesima di questo Tour de France 2022. Si partirà da Rodez e si arriverà, dopo 202,5 km, a Carcassone. Andiamo a scoprire il percorso completo e l'altimetria. percorso E ALTIMETRIA Dopo tanta fatica, domani sarà finalmente un giorno adatto per i velocisti. Il percorso della quindicesima tappa prevede un inizio ricco di saliscendi. Successivamente, verso il km 64, comincerà la scalata sulla Côte d'Ambialet (4,4 km al 4,6% di pendenza media). Seguirà un tratto senza insidie fino ad arrivare alla seconda e ultima asperità di giornata, la Côte ...

