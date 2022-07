Tour de France 2022, Jonas Vingegaard: “Sapevo che Pogacar mi avrebbe attaccato oggi” (Di sabato 16 luglio 2022) Uno all’inizio e uno alla fine: due scatti di Tadej Pogacar per testare la condizione di Jonas Vingegaard nella quattordicesima tappa del Tour de France 2022 con arrivo in quel di Mende. Il danese della Jumbo-Visma, supportato come di consueto al meglio dalla squadra, non ha esitato, si è piazzato alla ruota dello sloveno della UAE Emirates e non ha perso nulla, dimostrandosi in una condizione straripante. Le parole della Maglia Gialla all’arrivo: “Sapevo molto bene che Tadej mi avrebbe attaccato oggi. Lo farà ogni volta che ne avrà la possibilità e io farei lo stesso se fossi in lui. Sarei sorpreso se facesse qualcos’altro, potrebbe attaccarmi anche il giorno di riposo!“. Prosegue: “Il mio lavoro è rimanere ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) Uno all’inizio e uno alla fine: due scatti di Tadejper testare la condizione dinella quattordicesima tappa deldecon arrivo in quel di Mende. Il danese della Jumbo-Visma, supportato come di consueto al meglio dalla squadra, non ha esitato, si è piazzato alla ruota dello sloveno della UAE Emirates e non ha perso nulla, dimostrandosi in una condizione straripante. Le parole della Maglia Gialla all’arrivo: “molto bene che Tadej mi. Lo farà ogni volta che ne avrà la possibilità e io farei lo stesso se fossi in lui. Sarei sorpreso se facesse qualcos’altro, potrebbe attaccarmi anche il giorno di riposo!“. Prosegue: “Il mio lavoro è rimanere ...

