Tour de France 2022 | highlights quattordicesima tappa | Matthews super a Mende | Alberto Bettiol secondo VIDEO

Gli highlights della quattordicesima tappa del Tour de France 2022, che sul traguardo di Mende ha visto trionfare Michael Matthews al termine di una grande azione in fuga. L'australiano del Team BikeExchange ha preceduto l'azzurro Alberto Bettiol, a sua volta protagonista di una grande corsa ma costretto ad accontentarsi della piazza d'onore. Alle spalle dei fuggitivi c'è l'attacco di Tadej Pogacar, ma la maglia gialla Jonas Vingegaard risponde ancora colpo su colpo e non concede nemmeno un secondo allo sloveno campione in carica.

