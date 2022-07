Tour de France 2022 domani | la tappa 15 in tv | percorso | altimetria e favoriti - Sport - Altri Sport

Pubblicità

periodicodaily : Quattordicesima tappa Tour de France 2022: Matthews trionfa a Mende. Vingegaard sempre in giallo #tourdefrance - BorroniAnna1 : RT @RaiSport: #RaiTour ?? 14a tappa Michael #Matthews primo al traguardo di Mende dopo un fantastico testa a testa con Alberto #Bettiol. Sec… - SpazioCiclismo : Ben scortato dai compagni, dopo una giornata di sofferenza Caleb Ewan conclude la 14ª tappa entro il tempo massimo… - sportface2016 : #TDF2022 Le pagelle della quattordicesima tappa, i nostri voti ai protagonisti della frazione con arrivo a #Mende… - GianniVaretto : RT @Gazzetta_it: Tour de France, Matthews supersonico spegne il sogno di Bettiol. Pogacar attacco a vuoto -

Italia respinta per la 58ª tappa consecutiva al. L'ultimo nostro successo risale alla penultima frazione del 2019, vinta da Vincenzo Nibali a Val Thorens. Così Bettiol, alla fine: "A un certo ...Mende, 16 luglio 2022 - Ultima tappa della seconda settimana domani , domenica 16 luglio, per ilde2022 . Prima dei Pirenei la Grand Boucle propone una tappa (la mnumero 15 ) relativamente facile da Rodez a Carcassonne che potrebbe premiare i velocisti rimasti in gruppo. Per la sfida ...Dopo la salita di Mende, la Grand Boucle rifiata ancora con una tappa che potrebbe premiare i velocisti in quel di Carcassonne ...Successo per l'australiano, evaso dalla fuga a 23 e capace di tenere le ruote di Bettiol sulla durissima salita finale. Tra maglia gialla e maglia bianca ...