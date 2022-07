Tour de France 2022, diciassettesima tappa Saint Gaudens-Peyragudes: data, orari, diretta tv e streaming (Di sabato 16 luglio 2022) Mercoledì 20 luglio il Tour de France 2022 apre il suo rush finale con la diciassettesima tappa, la Saint Gaudens-Peyragudes di 129,7 chilometri. Una frazione breve, ma con pianura praticamente assente nella sua seconda parte visto che i corridori dovranno scalare in rapida successione quattro GPM, dei quali tre di prima categoria. Il tutto alla vigilia del temutissimo arrivo di Hautacam. CALENDARIO COMPLETO: orari E PERCORSI DELLE 21 TAPPE Tour DE France 2022: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI, CHI COMMENTA LA CORSA SU RAI ED EUROSPORT orari, TV E streaming – La corsa prenderà il via da Saint-Gaudens alle ore ... Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022) Mercoledì 20 luglio ildeapre il suo rush finale con la, ladi 129,7 chilometri. Una frazione breve, ma con pianura praticamente assente nella sua seconda parte visto che i corridori dovranno scalare in rapida successione quattro GPM, dei quali tre di prima categoria. Il tutto alla vigilia del temutissimo arrivo di Hautacam. CALENDARIO COMPLETO:E PERCORSI DELLE 21 TAPPEDE: MONTEPREMI E PRIZE MONEY I TELECRONISTI, CHI COMMENTA LA CORSA SU RAI ED EUROSPORT, TV E– La corsa prenderà il via daalle ore ...

