Tour de France 2022: Alberto Bettiol va vicinissimo al colpaccio, a Mende vince Michael Matthews. Pogacar-Vingegaard insieme (Di sabato 16 luglio 2022) Era vicinissima la prima impresa italiana al Tour de France 2022, invece è svanita per un soffio: Alberto Bettiol deve accontentarsi della seconda posizione nella quattordicesima tappa della Grande Boucle, vinta da un eccezionale Michael Matthews in quel di Mende. Frazione bellissima, con anche la battaglia in classifica generale che però non ha visto sconvolgimenti nelle prime due posizioni. Inizio di tappa scoppiettante, al di sopra delle attese. Sul primo GPM di giornata, la Côte de Saint-Just-Malmont, si muove l’uomo che non ti aspetti: Tadej Pogacar vede Jonas Vingegaard leggermente indietro e prova addirittura a scattare, distruggendo il gruppo principale. La Maglia Gialla con la propria squadra, la Jumbo-Visma, ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) Era vicinissima la prima impresa italiana alde, invece è svanita per un soffio:deve accontentarsi della seconda posizione nella quattordicesima tappa della Grande Boucle, vinta da un eccezionalein quel di. Frazione bellissima, con anche la battaglia in classifica generale che però non ha visto sconvolgimenti nelle prime due posizioni. Inizio di tappa scoppiettante, al di sopra delle attese. Sul primo GPM di giornata, la Côte de Saint-Just-Malmont, si muove l’uomo che non ti aspetti: Tadejvede Jonasleggermente indietro e prova addirittura a scattare, distruggendo il gruppo principale. La Maglia Gialla con la propria squadra, la Jumbo-Visma, ...

