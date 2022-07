Tour de France 2022 | 16° tappa Carcassonne - Foix | percorso | orari e altimetria

(Di sabato 16 luglio 2022) Inizia la settimana decisiva alde, quella in cui i corridori affronteranno i Pirenei e la cronometro di sabato 23 luglio, che definirà la classifica generale prima della passerella finale di Parigi il giorno successivo. Dopo il terzo giorno di riposo si riprende con la 16°di 178,5 km, con le prime salite pirenaiche Ildella 16°La 16°delde, in programma martedì 19 luglio, si disputerà lungo un tracciato di 178,5 km con partenza da Carcassone e conclusione a, piccolo comune situato nella regione del Midi-Pirenei e che ha già ospitato per sei volte una frazione della Grande Boucle. Nell'ultima ...

Nell'intervista realizzata prima di partire per ilde, alla domanda riguardo a come fare per seguire la sua impresa aveva risposto testuali parole: "Al momento al record dell'ora non ci ...Alde, l'australiano Michael Matthews, 31 anni, velocista atipico del Team BikeExchange, ha vinto in solitaria la 14esima tappa staccando all'ultimo km uno straordinario Bettiol. A 12'33" ...Fondamentale per lui però ritrovare la condizione giusta e, soprattutto, la convinzione a livello psicologico, che sembrava esser saltata dopo la brutta crisi di ieri. Il Tour è ancora lungo e sui Pir ...Super frazione alpina con tre GPM di Horse Categorie e tanto spettacolo tra i big, con Pogacar che prova a beffare Vingegaard attentissimo a non farsi staccare. La vittoria va invece a uno scatenato T ...