Totti – Ilary | spunta il costosissimo regalo di lui all’amante Noemi Bocchi | ecco cos’è

(Di sabato 16 luglio 2022) E’ ormai ufficiale la fine del matrimonio più famoso di Roma. FrancescoBlasi apriranno un nuovo capitolo della loro vita, probabilmente con altri partner. Ebbene sì perché le voci della relazione dell’ex capitano della Roma con la famigeratasembra più vera che mai. Tra incontri segreti e recenti dichiarazioni diffuse da un amico della neo coppia,anche un preziosoche la bella bionda avrebbe fatto al numero dieci per eccellenza.Blasi, la sua nuova fiamma sarebbe un noto ballerino di Amici La conduttrice avrebbe una storia segreta con un sexy ballerino che avrebbe conosciuto durante le registrazioni di "Stars in the star" ...

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : IL SERVIZIO SU ILARY E TOTTI AL TG1 PRIMA DELL’ANNUNCIO DI AMADEUS. IL TG1 SI BASA SU TWITTER. - sognamiharry : Ma Totti e ilary che non si seguono più su Instagram - anarcomico : RT @lercionotizie: #ARTICOLO Divorzio Ilary-Totti. Accordo sui trofei di Francesco: lui ne terrà uno, lei l’altro --->di Franco Cascio ht… -

Un'estate da dimenticare per le coppie che si dividono tra show business e pallone. Prima della separazione choc tra Francesco e Blasi, infatti, il mondo del gossip era stato sconvolto dalla rottura tra Shakira e Piqué. Una telenovela che ogni giorno si arricchisce di nuovi dettagli e che adesso vede svelata la ...Sul fronte Ilary, si è esposta Valadimir Luxuria. "Ilary non fa mai pesare gli altri i suoi problemi, tende sempre ad essere allegra e vivace", spiega ...Dopo l'annuncio della separazione, con Ilary in vacanza in Tanzania con i figli, l'ex capitano della Roma si è circondato delle persone più fidate, amici fraterni e la famiglia ...