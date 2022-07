'Totti e Ilary: avvocati ancora al lavoro sull'accordo di separazione' (Di sabato 16 luglio 2022) Francesco Totti e Ilary Blasi non avrebbero ancora raggiunto un accordo sulla separazione. A farlo sapere Il Corriere della Sera, che cita fonti qualificate. Quasi sicuramente la conduttrice Mediaset ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 16 luglio 2022) FrancescoBlasi non avrebberoraggiunto un. A farlo sapere Il Corriere della Sera, che cita fonti qualificate. Quasi sicuramente la conduttrice Mediaset ...

Pubblicità

trash_italiano : In un universo parallelo, Ilary Blasi e Francesco Totti hanno smentito Dagospia, dopo che Amadeus ha annunciato al… - trash_italiano : Ilary Blasi conferma la fine del matrimonio con Francesco Totti. - trash_italiano : IL SERVIZIO SU ILARY E TOTTI AL TG1 PRIMA DELL’ANNUNCIO DI AMADEUS. IL TG1 SI BASA SU TWITTER. - GaetanoBellino : RT @LucillaMasini: Meloni: 'Non permetteranno agli italiani di votare, con la scusa che si sono lasciati Totti e Ilary'. Minchia che ridere… - ZPeppem : RT @LucillaMasini: Meloni: 'Non permetteranno agli italiani di votare, con la scusa che si sono lasciati Totti e Ilary'. Minchia che ridere… -