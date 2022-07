Torna Riverberi | dal 2 all’8 agosto la dodicesima edizione del festival ideato da Luca Aquino

(Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: 4 minutiDal 2”, il musicdel Sannio giunto ormai alla. La creatura diquest’anno si rinnova a partire dal Comune capofila, che sarà Castelpoto toccato per la prima volta nella storia dalla rassegna. Tra gli altri Comuni protagonisti, c’è anche Buonalbergo come new-entry, che si aggiunge alle riconfermate, storiche partnership con San Martino Sannita, San Nazzaro e Sant’Angelo a Cupolo, che quest’anno partecipa con la caratteristica e panoramica frazione Montorsi. Ricordiamo che la kermesse è finanziata con risorse del POC Campania 2014/20 linea strategica “Rigenerazione urbana, politiche per turismo e cultura” destinate alla definizione del ...

Dal 2 all'8 agosto torna "Riverberi", il music festival del Sannio Il festival Riverberi, che nasce come patrimonio di Benevento città ma poi si è evoluto e trasformato con il coinvolgimento di numerose realtà locali, riuscendo a far tappa, negli anni, in circa una v ...Dal 2 all'8 agosto torna "Riverberi", il music festival del Sannio giunto ormai alla dodicesima edizione. La creatura di Luca Aquino quest'anno si rinnova a partire dal Comune capofila, che sarà Caste ...