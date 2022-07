Top Gun tra le Frecce Tricolori. La foto con Tom Cruise (Di sabato 16 luglio 2022) Top Gun incontra le Frecce Tricolori. L'account ufficiale dell'Aeronautica militare ha postato su Twitte la foto dell'incontro tra il divo di Hollywood, Tom Cruise, e i piloti attuglia Acrobatica Nazionale 313º Gruppo Addestramento Acrobatico. L'occasione si è creata al Royal International Air Tattoo, evento britannico in cui era stato invitato l'attore di Tom Gun Maverick "da sempre appassionato di volo che con i suoi film ha ispirato generazioni di giovani in tutto il mondo", scrive sui social l'Aeronautica militaree. Un incontro tra #TopGun al #RoyalInternationalAirTattoo Il team delle @FrecceTricolori oggi con la grande star di #Hollywood @TomCruise, da sempre appassionato di volo che con i suoi film ha ispirato generazioni di giovani in tutto il ... Leggi su iltempo (Di sabato 16 luglio 2022) Top Gun incontra le. L'account ufficiale dell'Aeronautica militare ha postato su Twitte ladell'incontro tra il divo di Hollywood, Tom, e i piloti attuglia Acrobatica Nazionale 313º Gruppo Addestramento Acrobatico. L'occasione si è creata al Royal International Air Tattoo, evento britannico in cui era stato invitato l'attore di Tom Gun Maverick "da sempre appassionato di volo che con i suoi film ha ispirato generazioni di giovani in tutto il mondo", scrive sui social l'Aeronautica militaree. Un incontro tra #TopGun al #RoyalInternationalAirTattoo Il team delle @oggi con la grande star di #Hollywood @Tom, da sempre appassionato di volo che con i suoi film ha ispirato generazioni di giovani in tutto il ...

