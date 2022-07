Tommaso Zorzi: fake news, Pucci e “furto” a Franca Leosini “ecco cosa le ruberei…” (Di sabato 16 luglio 2022) Tommaso Zorzi, Chiara Francini e Priscilla hanno ritirato il premio “Programma TV più innovativo dell’anno” per Drag Race Italia. Ospiti del BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, i colleghi di SuperGuidaTV hanno intervistato il conduttore parlando di più argomenti. Tommaso Zorzi: fake news, Pucci e “furto” a Franca Leosini Seconda... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog. Leggi su blogtivvu (Di sabato 16 luglio 2022), Chiara Francini e Priscilla hanno ritirato il premio “Programma TV più innovativo dell’anno” per Drag Race Italia. Ospiti del BCT – Festival Nazionale del Cinema e della Televisione di Benevento, i colleghi di SuperGuidaTV hanno intervistato il conduttore parlando di più argomenti.e “” aSeconda... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Pubblicità

tommaso_zorzi : Pronti. Partenza. Vediamo chi ha la stoffa ?? #TailorMade - tommaso_zorzi : @matteosalvinimi Ma come, la destra è sempre stata per la concorrenza e la stimolazione del mercato. Ora cosa facci… - nove : L'atelier di #TailorMade ha aperto le sue porte. ?? Chi otterrà il titolo di miglior sarto? ? @tommaso_zorzi conduc… - blogtivvu : Tommaso Zorzi: fake news, Pucci e “furto” a Franca Leosini “ecco cosa le ruberei…” - Margherita_dema : Parpiglia lo stronzo ti ama al punto che non riesce a non parlare di te @tommaso_zorzi ?????????????????? -