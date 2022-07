Pubblicità

stefano_gatto97 : RT @Gazzetta_it: Tisserand a Udine: affare più vicino. Empoli, piace il baby Cambiaghi. Salernitana su Dia #Calciomercato #SerieA https://t… - sportli26181512 : Tisserand a Udine: affare più vicino. Empoli, piace il baby Cambiaghi. Salernitana su Dia: Tisserand a Udine: affar… - Hsynnnn1357 : RT @Gazzetta_it: Tisserand a Udine: affare più vicino. Empoli, piace il baby Cambiaghi. Salernitana su Dia #Calciomercato #SerieA https://t… - Gazzetta_it : Tisserand a Udine: affare più vicino. Empoli, piace il baby Cambiaghi. Salernitana su Dia #Calciomercato #SerieA -

Udinese Blog

Continua CAMBIAGHI ALL'EMPOLI PETAGNA AL MONZA MALDINI AL VERONA DIA ALLA SALERNITANA ROG ALLA SAMPDORIA BUSIO AL SASSUOLOALL'UDINESEContinua CAMBIAGHI ALL'EMPOLI PETAGNA AL MONZA MALDINI AL VERONA DIA ALLA SALERNITANA ROG ALLA SAMPDORIA BUSIO AL SASSUOLOALL'UDINESE Gazzetta dello sport: Tisserand a Udine, affare più vicino | Udinese Blog Il Monza punta Petagna per l'attacco, mentre l'Hellas è a un passo da Maldini. Il Sassuolo ha individuato in Busio il possibile sostituto di Frattesi. E la Sampdoria vuole Rog ...In caso di cessione del brasiliano il sostituto sarà Tisserand del Fenerbache. Sottil da un giorno all’altro aspetta l’arrivo in ritiro di Bijol sloveno del Cska Mosca ...