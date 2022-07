Tiro a segno | Coppa del Mondo Changwon 2022 | l’indiano Tomar e la singaporiana Teh si impongono in carabina 50m e pistola 25m

(Di sabato 16 luglio 2022) Il programma della quarta tappa delladeldi, in corso di svolgimento a, non conosce sosta. Due le finali in agenda quest’oggi in Corea del Sud, ecco come sono andate.3 posizioni uomini da 50m A vincere è statoAishwary Pratap Singhche, nella finalissima, è riuscito a battere 16-12 l’ungherese Zalan Pekler, prendendosi così la seconda affermazione della carriera indelin questo format di gara (la prima a Nuova Delhi, nel 2021). Alle loro spalle, a completare il podio, ci aveva pensato, col terzo posto nel Ranking Match, l’altro magiaro in concorso, ossia Istvan Peni, un po’ rammaricato per aver mancato l’accesso all’ultimo ...

Pubblicità

Sgaragulp : @aforista_l Un tiro a segno dei tempi! - NienteQ : Ri saldate le amicizie, ri avvicinatevi ai parenti, costruite famiglie numerose, aiutatevi a vicenda, e crescete i… - StefanoBike : @Giova2358 @durezzadelviver Con Saddam e Gheddafi e stato un giocare ,un tiro a segno qua potrebbe essere un po diverso... - MaxCagnaccioRob : @radio_zek Evidentemente molti han dato disdetta al tiro a segno poiché hanno preferito il Pride. - aleappo53 : Proprio come in un tiro a segno: le forze armate ucraine distruggono 5 carri armati e 9 veicoli da combattimento de… -

...di St Andrews e ricorda subito le foto del passato e i campioni che qui hanno lasciato un, da ...inglesi erano vicini e c'era una terra da difendere ed era bene che tutti si dedicassero al...I due eventi sono il campionato nazionale didell'Ana (Associazione nazionale alpini), in programma in questo fine settimana al poligono di Via Magellano, ed il Verona Pride di sabato in ...Il programma della quarta tappa della Coppa del Mondo 2022 di tiro a segno, in corso di svolgimento a Changwon, non conosce sosta. Due le finali in agenda quest'oggi in Corea del Sud, ecco come sono a ...Noi e i nostri partner terzi utilizziamo i cookie sul nostro sito per offrirti una migliore esperienza di navigazione, analizzare il traffico del sito e fornirti contenuti personalizzati, come specifi ...