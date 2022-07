(Di sabato 16 luglio 2022) L’InternationalIntegrity Agency ha confermato la provvisoria sospensione del direttore di garaFrancesco Totaro. Ilè quello di un possibile coinvolgimento in alcune partite truccate. Tale fermo decorre dalla sua data di emissione ovvero il 22 giugno 2022. Da sottolineare che non c’è alcuna conferma sull’effettiva responsabilità dell’azzurro. L’ITIA ha solamente fatto una cosa pienamente nelle proprie facoltà. L’obiettivo è continuare a fare luce su una vicenda, quella del, purtroppo sempre più all’ordine del giorno in questo sport. Fino al definitivo completamento disciplinare del processo, a Totaro sarà vietato arbitrare o partecipare a qualsiasi eventotico autorizzato o sanzionato da qualsiasi organo di governo ...

... non solo per essere un talentuoso numero 10 al mondo e il prospetto delitaliano futuro, ma ... il video che scatena ilL'emittente tedesca Zdf ha pubblicato un reportage riguardante le partite truccate nel, svelando i nomi di due tennisti coinvolti. Si tratta di Nikoloz Basilashvili ed Aslan ...incontro... Tennis, sospetto di match fixing: arbitro italiano temporaneamente sospeso Un arbitro italiano viene temporaneamente sospeso per un possibile coinvolgimento in una serie di partite di tennis truccate.migliorare e salvaguardare l'integrità del tennis professionistico in tutto il mondo. Le indagini a largo raggio e ancora in corso, riguardano soprattutto partite sospette a livello di ITF o ...