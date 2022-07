Tennis, Elena Rybakina: “Il premio di Wimbledon? Lo destinerò ai più giovani e a un canile” (Di sabato 16 luglio 2022) Una settimana dopo il trionfo a Wimbledon, in un’edizione 2022 molto molto strana e chiacchierata, la kazaka Elena Rybakina torna a parlare. La Tennista classe 1999, che nella finalissima del singolare femminile sul campo centrale si è imposta in tre set sulla tunisina Jabeur (3-6, 6-2, 6-2), ha deciso infatti di rendere nota la modalità con la quale investirà il prize money vinto sull’erba londinese. “In primo luogo – ha detto rivolgendosi alla Federazione Kazaka di Tennis, che ha ringraziato a più riprese per l’appoggio – vorrei aiutare gli junior, la maggior parte dei soldi andrà a loro”. Poi ha aggiunto: “Il mio secondo pensiero – riporta il sito puntodebreak.com – va ad un canile: prima di Wimbledon mi sono trovata all’interno di quella realtà e ora vorrei ... Leggi su oasport (Di sabato 16 luglio 2022) Una settimana dopo il trionfo a, in un’edizione 2022 molto molto strana e chiacchierata, la kazakatorna a parlare. Lata classe 1999, che nella finalissima del singolare femminile sul campo centrale si è imposta in tre set sulla tunisina Jabeur (3-6, 6-2, 6-2), ha deciso infatti di rendere nota la modalità con la quale investirà il prize money vinto sull’erba londinese. “In primo luogo – ha detto rivolgendosi alla Federazione Kazaka di, che ha ringraziato a più riprese per l’appoggio – vorrei aiutare gli junior, la maggior parte dei soldi andrà a loro”. Poi ha aggiunto: “Il mio secondo pensiero – riporta il sito puntodebreak.com – va ad un: prima dimi sono trovata all’interno di quella realtà e ora vorrei ...

Pubblicità

paoloangeloRF : La neovincitrice di Wimbledon ha esternato la sua ammirazione per il fuoriclasse svizzero ottimo che brava ?… - TennisWorldit : Fonte di ispirazione? Elena Rybakina sceglie Roger Federer: La neovincitrice di Wimbledon ha esternato la sua ammir… - elena_elnmrl15 : RT @MarcoRizzoPC: Il tennis come sport non mi ha mai appassionato particolarmente. Ho invece sempre avuto stima delle persone coerenti e co… - monarchico : La #duchessa #Kate assiste alla #finale #femminile del #torneo di #tennis di #Wimbledon e consegna il #trofeo a… - TennisWorldit : Elena Rybakina confessa: “Non avevo alcuna aspettativa per Wimbledon”: Le emozionanti parole della neovincitrice di… -