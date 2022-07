Tempo di poesia a Spazio5: Chiara Cecere autrice del libro “Vietato annaffiare i fiori” il primo incontro dedicato ai Giovani Poeti (Di sabato 16 luglio 2022) poesia a Spazio5: il 19 Luglio alle ore 20.00 il primo incontro dedicato ai Giovani Poeti. Francesca Ripanti di PxiL (Pazzi x i Libri) dialogherà con Chiara Cecere autrice del libro “Vietato annaffiare i fiori”. Elena Morini reciterà le poesie, con accompagnamento musicale di Benedetta Casali. “Ma soprattutto amate i Poeti. Essi hanno vangato per voi la terra per tanti anni, non per costruivi tombe, o simulacri, ma altari”. Versi tratti dalla poesia di Alda Merini “A tutti i Giovani raccomando” Chiara Cecere nasce a Roma il 9 marzo del 1999. Si rende subito conto di ... Leggi su romadailynews (Di sabato 16 luglio 2022): il 19 Luglio alle ore 20.00 ilai. Francesca Ripanti di PxiL (Pazzi x i Libri) dialogherà condel”. Elena Morini reciterà le poesie, con accompagnamento musicale di Benedetta Casali. “Ma soprattutto amate i. Essi hanno vangato per voi la terra per tanti anni, non per costruivi tombe, o simulacri, ma altari”. Versi tratti dalladi Alda Merini “A tutti iraccomando”nasce a Roma il 9 marzo del 1999. Si rende subito conto di ...

