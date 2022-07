“Telesia for Peoples”, lunedì la presentazione della nona edizione alla Rocca dei Rettori (Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl programma e l’elenco ufficiale dei Premiati della nona edizione del “Telesia for Peoples – L’integrazione tra i popoli attraverso il linguaggio universale della musica”, verranno presentati nel corso di un incontro con la Stampa lunedì prossimo, 18 luglio (ore 10,00), nell’aula consiliare della Rocca dei Rettori di Benevento. alla conferenza stampa prenderanno parte Nino Lombardi (Presidente f.f. della Provincia di Benevento), l’on. Clemente Mastella (Sindaco di Benevento), il musicista Peppe Sannino dell’Orchestra Italiana e il giornalista Mimmo Ragozzino, presidente dell’Associazione no profit “Icosit”, promotrice dell’evento. Il ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 16 luglio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoIl programma e l’elenco ufficiale dei Premiatidel “for– L’integrazione tra i popoli attraverso il linguaggio universalemusica”, verranno presentati nel corso di un incontro con la Stampaprossimo, 18 luglio (ore 10,00), nell’aula consiliaredeidi Benevento.conferenza stampa prenderanno parte Nino Lombardi (Presidente f.f.Provincia di Benevento), l’on. Clemente Mastella (Sindaco di Benevento), il musicista Peppe Sannino dell’Orchestra Italiana e il giornalista Mimmo Ragozzino, presidente dell’Associazione no profit “Icosit”, promotrice dell’evento. Il ...

