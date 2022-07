Tale e Quale Show, Mussolini e Cannavò confermate, fuori le principesse (Di sabato 16 luglio 2022) Chi calcherà il palco di Tale e Quale Show nel corso della nuova stagione? Il varietà del venerdì sera condotto da Carlo Conti tornerà nuovamente in onda, su Rai Uno, a fine settembre con un nuovo ciclo di appuntamenti fissati in prima serata. Inizialmente al cast della trasmissione erano state accostate le principesse Selassié, protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Tuttavia in questi giorni, è emerso che la trattativa tra la produzione del Talent e le princess non è andata in porto. Sarebbe, invece, in lizza per un diventare concorrente Gilles Rocca. Tale e Quale Show, chi fa parte del cast: fuori le principesse Gli ultimi spoiler, riguardanti il cast di Tale e ... Leggi su pianetadonne.blog (Di sabato 16 luglio 2022) Chi calcherà il palco dinel corso della nuova stagione? Il varietà del venerdì sera condotto da Carlo Conti tornerà nuovamente in onda, su Rai Uno, a fine settembre con un nuovo ciclo di appuntamenti fissati in prima serata. Inizialmente al cast della trasmissione erano state accostate leSelassié, protagoniste della sesta edizione del Grande Fratello Vip. Tuttavia in questi giorni, è emerso che la trattativa tra la produzione delnt e le princess non è andata in porto. Sarebbe, invece, in lizza per un diventare concorrente Gilles Rocca., chi fa parte del cast:leGli ultimi spoiler, riguardanti il cast die ...

Pubblicità

LuisaPozzi2 : RT @ylepass899: Che mi fa male sapere che non saranno a Tale e Quale la redazione di quel programma non sarà mai famosa - infoitcultura : Tale e Quale Show, Carlo Conti svela il cast ufficiale: ecco i concorrenti in gara e quando inizia - infoitcultura : Tale e Quale Show 2022, Carlo Conti svela il cast! “Tra gli esclusi Alex Belli” - AntoniettaDiBE5 : RT @raffinatissimo_: a tale e quale show mancano le popstars mondiali !! chi come loro - ylepass899 : Che mi fa male sapere che non saranno a Tale e Quale la redazione di quel programma non sarà mai famosa -