TALE E QUALE SHOW 2022: CARLO CONTI E IL CAST UFFICIALE DEL VARIETÀ DI RAI1 (Di sabato 16 luglio 2022) CARLO CONTI ha chiuso il CAST di TALE e QUALE SHOW, al via su RAI1 venerdì 30 settembre in prima serata. Al suo fianco la super giuria formata da Loretta Goggi, Giorgio Panariello e Cristiano Malgioglio. TALE E QUALE SHOW 2022: IL CAST Antonino SpadaccinoGilles RoccaClaudio LaurettaAndrea DianettiValeria MariniAlessandra MussoliniElena BalleriniRosalinda Cannavò (Adua Del Vesco)Valentina PersiaSamira Lui A loro si aggiunge, come svela Tv Sorrisi e Canzoni in anteprima, il "ripetente" Francesco Paolantoni con Gabriele Cirilli come coach.

