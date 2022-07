Tabellone Atp Newport 2022 | Auger Aliassime e Isner al via

Leggi su sportface

(Di sabato 16 luglio 2022) Tutto pronto negli Stati Uniti per la partenza dell’Atpdi tennis. L’ultimo torneo della stagione sull’erba prenderà il via il prossimo lunedì 11 luglio e, purtroppo, al via non ci saranno italiani. Nella storica località americana però ci sarà una entry list di grande livello, con il canadese Félixtesta di serie numero uno, e come Johntesta di serie numero due. Qui di seguito, ecco ilcompleto della competizione. ILSEMIFINALI Kubler vs (3) Bublik (4) Cressy b. (2)6-2 4-6 6-3 QUARTI Kubler b. (8) Duckworth 7-5 7-6(3) (3) Bublik b. (6) Murray 7-5 6-4 (4) Cressy b. Johnson 6-7(3) 6-4 6-4 (2)b. (5) Bonzi 7-6(2) 6-7(6) 7-6(5) SECONDO TURNO Kubler b. (1) ...