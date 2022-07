Superman & Lois: tutto sulla serie tv questa sera su Italia 1 (Di sabato 16 luglio 2022) Al via oggi, 16 luglio, alle 21.20 su Italia 1, “Superman & Lois” racconta la vita del celebre supereroe adottando un punto di vista inedito: conosciamo il Clark Kent supereroistico, ma lo vediamo anche alle prese con la moglie, i... Leggi su europa.today (Di sabato 16 luglio 2022) Al via oggi, 16 luglio, alle 21.20 su1, “” racconta la vita del celebre supereroe adottando un punto di vista inedito: conosciamo il Clark Kent supereroistico, ma lo vediamo anche alle prese con la moglie, i...

Pubblicità

MedInfinityIT : Clark Kent, alias Superman, e Lois Lane tornano a Smallville per affrontare una delle missioni più difficili dei no… - BergaminiAldo : @BonomiAllegra @lucabattanta @AlexBazzaro Il vostro problema temo sia essere ‘primi in Neuropa’ per distruzione gen… - BuffelliAntonio : Stasera, in prima serata, per chi fosse interessato, su Italia 1, in prima visione la prima stagione di 'Superman &… - illusioneottica : RT @illusioneottica: #Conte #DraghiDimettiti #Dimaio #Draghi da quello che sto sentendo, è THE BEST of THE BEST, l'EUROPA e il MONDO non p… - TeleConsiglio : Ho una cosa divertente da proporvi in questo weekend e riguarda Superman. Lui. Il supereroe più antico di tutti, qu… -