Superman & Lois, su Italia 1 debutta la serie che racconta la storia d’amore tra Clark Kent e Lois Lane (Di sabato 16 luglio 2022) Superman & Lois, sabato 16 luglio su Italia 1 debutta la serie che racconta la storia d’amore tra Clark Kent e Lois Lane interpretati da Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch Da sabato 16 luglio debutta in prima serata su Italia 1, Superman & Lois, la serie in prima visione assoluta che racconta la storia d’amore tra Clark Kent e Lois Lane, rispettivamente interpretati da Tyler ... Leggi su spettacolo.eu (Di sabato 16 luglio 2022), sabato 16 luglio sulachelatrainterpretati da Tyler Hoechlin ed Elizabeth Tulloch Da sabato 16 luglioin prima serata su1,, lain prima visione assoluta chelatra, rispettivamente interpretati da Tyler ...

Pubblicità

s_gnoffo : 15^ puntata Superman è troppo 'tutto' per poterlo apprezzare: chi mai, col suo potere, non lo userebbe nel peggiore… - itsthomasfk : @dilorenzogiofk io sono ancora più fiero superman - zazoomblog : SUPERMAN & LOIS: LA SERIE EVENTO DELL’ESTATE DI ITALIA 1 IN PRIMA VISIONE ASSOLUTA - #SUPERMAN #& #LOIS:… - SarettaMandis86 : Questa sera alle 21:24 su #Italia1 ???????????????????? 'Superman e Lois' a seguire alle 00:24 'Batwoman' #serietv… - beyondme87 : RT @Useppe00: Allora. Se Keanu Reeves sogna d'interpretare Batman, passiamo sopra tutti i cani maledetti che si mettono di traverso e gli f… -