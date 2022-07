SUPERMAN & LOIS | LA SERIE EVENTO DELL’ESTATE DI ITALIA 1 | IN PRIMA VISIONE ASSOLUTA

Leggi su bubinoblog

(Di sabato 16 luglio 2022) Da sabato 16 luglio debutta inserata su1, «», lainche racconta la storia d’amore tra Clark Kent eLane, rispettivamente interpretati da Tyler Hoechlin (Teen Wolf) ed Elizabeth Tulloch (The Flash). Dopo aver riscosso grande successo di pubblico e critica, il nuovo capito della saga ambientata nell’Arrowverse (il mondo dei supereroi targati DC Comics) arriva anche in. Realizzata per il broadcaster americano The CW, da Todd Helbing (The Flash, Spartacus) e Greg Berlanti (Dawson’s Creek, Everwood, Riverdale), il superhero drama è la trasposizione televisiva dei fumetti con protagonista, scritti da Jerry ...