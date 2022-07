Superman & Lois episodi 16 luglio: trama e anticipazioni su Italia 1 (Di sabato 16 luglio 2022) Superman & Lois trama episodi. Stasera in tv sabato 16 luglio 2022 arriva per la prima volta in chiaro su Italia 1 la serie tv targata The CW. Di seguito trama, anticipazioni e promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMING Superman & Lois stagione 1 episodio 1 A Smallville. Dopo anni passati ad affrontare supercriminali, mostri pronti a devastare Metropolis e invasori alieni intenzionati a spazzar via la razza umana, il Supereroe più famoso del mondo, l’Uomo d’Acciaio, alias Clark Kent e la più famosa giornalista dei fumetti, Lois Lane, si trovano davanti una tra le più grandi sfide di sempre – affrontare tutto lo stress, le pressioni ... Leggi su cubemagazine (Di sabato 16 luglio 2022). Stasera in tv sabato 162022 arriva per la prima volta in chiaro su1 la serie tv targata The CW. Di seguitoe promo. DOVE VEDERE LE PUNTATE IN TV E STREAMINGstagione 1o 1 A Smallville. Dopo anni passati ad affrontare supercriminali, mostri pronti a devastare Metropolis e invasori alieni intenzionati a spazzar via la razza umana, il Supereroe più famoso del mondo, l’Uomo d’Acciaio, alias Clark Kent e la più famosa giornalista dei fumetti,Lane, si trovano davanti una tra le più grandi sfide di sempre – affrontare tutto lo stress, le pressioni ...

Pubblicità

Teleblogmag : Finalmente la prima stagione! #supermanandlois #italiauno #superman #Ascoltitv Iscriviti gratuitamente al canale T… - s_gnoffo : 15^ puntata Superman è troppo 'tutto' per poterlo apprezzare: chi mai, col suo potere, non lo userebbe nel peggiore… - itsthomasfk : @dilorenzogiofk io sono ancora più fiero superman - zazoomblog : SUPERMAN & LOIS: LA SERIE EVENTO DELL’ESTATE DI ITALIA 1 IN PRIMA VISIONE ASSOLUTA - #SUPERMAN #& #LOIS:… - SarettaMandis86 : Questa sera alle 21:24 su #Italia1 ???????????????????? 'Superman e Lois' a seguire alle 00:24 'Batwoman' #serietv… -