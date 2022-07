Superman e Lois al via oggi su Italia1 in coppia con Batwoman: anticipazioni episodi del 16 luglio (Di sabato 16 luglio 2022) Superman e Lois finalmente si prepara a debuttare nel prime time di Italia1 con buona pace di tutti coloro che per due anni hanno atteso di vedere gli episodi della serie che sembra essere legata all’Arroweverse di Oliver Quinn e i suoi. Sulla questione c’è ancora un dibattito in corso anche se i protagonisti della serie spesso hanno fatto capolino nei maxi crossover delle serie DC/The CW, ma da questa sera l’unica cosa che interessa ai fan è vedere i primi episodi di quello che possiamo definire un family drama in salsa supereroe. L’appuntamento è fissato alle 21.20 con Superman e Lois su Italia1 con il primo dei tre episodi in programma dal titolo A Smallville in cui, dopo anni passati ad affrontare supercriminali, mostri pronti a ... Leggi su optimagazine (Di sabato 16 luglio 2022)finalmente si prepara a debuttare nel prime time dicon buona pace di tutti coloro che per due anni hanno atteso di vedere glidella serie che sembra essere legata all’Arroweverse di Oliver Quinn e i suoi. Sulla questione c’è ancora un dibattito in corso anche se i protagonisti della serie spesso hanno fatto capolino nei maxi crossover delle serie DC/The CW, ma da questa sera l’unica cosa che interessa ai fan è vedere i primidi quello che possiamo definire un family drama in salsa supereroe. L’appuntamento è fissato alle 21.20 consucon il primo dei trein programma dal titolo A Smallville in cui, dopo anni passati ad affrontare supercriminali, mostri pronti a ...

GuidaTVPlus : 16-07-2022 21:22 #Italia1 Superman & Lois - PrimaTv #Azione,avventura #Serietv #StaseraInTV - cinespression : #SupermanAndLois: Mediaset annuncia l'arrivo della serie in Italia - IOdonna : Trasloco a Smallville con i figli Jonathan e Jordan, le tasse, i vicini. E nuovi nemici - lady_martine : RT @MedInfinityIT: Clark Kent, alias Superman, e Lois Lane tornano a Smallville per affrontare una delle missioni più difficili dei nostri… - badtasteit : Oggi debutta in Italia, in chiaro, la 1^ stagione di #SupermanAndLois e noi vi abbiamo dato 7 motivi per non perder… -