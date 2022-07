Superbike | risultato gara-1 GP Gran Bretagna | Razgatl?o?lu svetta su Rea | ritiro per Bautista 5° posto per Bassani

Leggi su oasport

(Di sabato 16 luglio 2022) Toprak Razgatl?o?lu torna a vincere nel Mondialeal termine della-1 del GP di. Il #1 del gruppoa Donington Park primeggiando su Jonathan Rea (Kawasaki) ed ad Alex Lowes (Kawasaki). Splendido quintoper Axel, clamorosa caduta per Alvaro. Il turco Toprak Razgatl?o?lu (Yamaha) è stato semplicemente perfetto sin dallo spegnimento dei semafori. Il #1 del gruppo è stato abile a sopravanzare nei primi metri le due Kawasaki di Jonathan Rea e Alex Lowes. Un attacco sbagliato alla ‘Esses’ da parte di Rea nel primo giro ha permesso allo spagnolo Alvaro(Ducati) di salire secondo, una posizione che manterrà per pochi minuti. La sfida per il secondodurerà ...