Suoni Controvento, quando ambiente e natura incontrano l’arte. In Umbria il festival green (Di sabato 16 luglio 2022) Un festival fruibile a tutti, che coinvolge un pubblico eterogeneo, e che, con i suoi eventi artistici tra musica, teatro e letteratura, riesce a valorizzare il territorio, arricchendo ancor di più la bellezza dei luoghi senza dimenticare i temi della sostenibilità e del rispetto della natura. In due parole “Suoni Controvento“, il festival di arti performative organizzato da Aucma (Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore) che promuove una cultura ecosostenibile unendo musica, letteratura, teatro e arte. Suoni Controvento: dal 16 luglio la sesta edizione del festival green dell’UmbriaLa sesta edizione del festival green dell’Umbria è in programma dal 16 ... Leggi su luce.lanazione (Di sabato 16 luglio 2022) Unfruibile a tutti, che coinvolge un pubblico eterogeneo, e che, con i suoi eventi artistici tra musica, teatro e letteratura, riesce a valorizzare il territorio, arricchendo ancor di più la bellezza dei luoghi senza dimenticare i temi della sostenibilità e del rispetto della. In due parole ““, ildi arti performative organizzato da Aucma (Associazione Umbra della Canzone e della Musica d’Autore) che promuove una cultura ecosostenibile unendo musica, letteratura, teatro e arte.: dal 16 luglio la sesta edizione deldell’La sesta edizione deldell’è in programma dal 16 ...

Pubblicità

Luce_news : Suoni Controvento, quando ambiente e natura incontrano l’arte. In Umbria il festival green - Umbria24 : Al via l’estate di ‘Suoni Controvento’: il programma della prima settimana di festival - greenbluegedi : Suoni Controvento, musica e teatro tra i borghi umbri - VivereGubbio : Inizia l'estate di Suoni Controvento eventi tra musica, letteratura, arte e teatro in ben 21 città del cuore verd… - vivereassisi : Inizia l'estate di Suoni Controvento eventi tra musica, letteratura, arte e teatro in ben 21 città del cuore verd… -