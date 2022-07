Sui social è già campagna elettorale: Conte incassa ok a strappo e Meloni alla testa del popolo del voto (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – Sui social per molti è già campagna elettorale. Leader e followers si confrontano a colpi di post e cinguettii: tanti incoraggiano la propria parte, alcuni criticano, altri invadono le bacheche altrui portando l’attacco. Facebook, Twitter, Instagram sono in ebollizione: a migliaia fioccano pareri, richieste, preghiere e anche insulti (“andate a lavorare”) ai leader politici italiani che si confrontano sul web per capire il sentiment della Rete, dopo lo scoppio della crisi di governo. Dal sondaggio di Salvini, che chiede via social consigli sul da farsi, alla raccolta di firme per il Draghi bis di Renzi. Passando per il protagonista della crisi, Giuseppe Conte, presidente del M5S, che vede i fuochi d’artificio illuminare le sue pagine internet c’è tanto da ... Leggi su italiasera (Di sabato 16 luglio 2022) (Adnkronos) – Suiper molti è già. Leader e followers si confrontano a colpi di post e cinguettii: tanti incoraggiano la propria parte, alcuni criticano, altri invadono le bacheche altrui portando l’attacco. Facebook, Twitter, Instagram sono in ebollizione: a migliaia fioccano pareri, richieste, preghiere e anche insulti (“andate a lavorare”) ai leader politici italiani che si confrontano sul web per capire il sentiment della Rete, dopo lo scoppio della crisi di governo. Dal sondaggio di Salvini, che chiede viaconsigli sul da farsi,raccolta di firme per il Draghi bis di Renzi. Passando per il protagonista della crisi, Giuseppe, presidente del M5S, che vede i fuochi d’artificio illuminare le sue pagine internet c’è tanto da ...

