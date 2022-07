Stupro di Ravenna, per i giudici la ragazza «era pienamente in sé» perché ha telefonato alla madre: le motivazioni dell’assoluzione degli imputati (Di sabato 16 luglio 2022) Adele era riuscita a parlare con gli amici e con la madre al telefono appena 15 minuti prima «di avere il rapporto in contestazione». Per questo motivo, secondo il collegio penale del Tribunale di Ravenna, la ragazza all’epoca 18enne aveva dimostrato di essere «pienamente in sé». Essendo in grado «di esprimere validamente un consenso», quello non fu Stupro. Lo scorso 8 febbraio il Tribunale aveva assolto in primo grado i due ragazzi accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di Adele, nome di fantasia per la 18enne che aveva sporto denuncia nel 2017. La Procura aveva chiesto 9 anni di carcere sia per il 25enne di origine romena con cui la ragazza aveva avuto il rapporto sessuale, sia per il 27enne di origine senegalese che aveva filmato tutto. Quella notte di ... Leggi su open.online (Di sabato 16 luglio 2022) Adele era riuscita a parlare con gli amici e con laal telefono appena 15 minuti prima «di avere il rapporto in contestazione». Per questo motivo, secondo il collegio penale del Tribunale di, laall’epoca 18enne aveva dimostrato di essere «in sé». Essendo in grado «di esprimere validamente un consenso», quello non fu. Lo scorso 8 febbraio il Tribunale aveva assolto in primo grado i due ragazzi accusati di violenza sessuale di gruppo nei confronti di Adele, nome di fantasia per la 18enne che aveva sporto denuncia nel 2017. La Procura aveva chiesto 9 anni di carcere sia per il 25enne di origine romena con cui laaveva avuto il rapporto sessuale, sia per il 27enne di origine senegalese che aveva filmato tutto. Quella notte di ...

