Stop rincari benzina e diesel | Arriva il regalo del Governo agli italiani (Di sabato 16 luglio 2022) I prezzi del carburante non accennano a diminuire minimamente. Ormai fare il pieno di benzina e diesel è diventato quasi proibitivo e non sono pochi gli italiani che scelgono il trasporto pubblico per evitare un salasso economico. Ma finalmente è Arrivato quello che tutti attendevano. Il contributo economico sul pieno. Il bonus benzina fa parte delle tante novità introdotte dal decreto di legge Aiuti per fronteggiare la crisi economica che sta colpendo gli italiani. Adesso sarà possibile usufruire di un contributo economico pari a 200 € per il rifornimento di benzina, diesel, GPL e metano. Ecco chi e come si può richiedere l’erogazione. Bonus benzina da 200 € (fonte web)In una circolare dell’Agenzia delle Entrate tutte ... Leggi su topicnews (Di sabato 16 luglio 2022) I prezzi del carburante non accennano a diminuire minimamente. Ormai fare il pieno diè diventato quasi proibitivo e non sono pochi gliche scelgono il trasporto pubblico per evitare un salasso economico. Ma finalmente èto quello che tutti attendevano. Il contributo economico sul pieno. Il bonusfa parte delle tante novità introdotte dal decreto di legge Aiuti per fronteggiare la crisi economica che sta colpendo gli. Adesso sarà possibile usufruire di un contributo economico pari a 200 € per il rifornimento di, GPL e metano. Ecco chi e come si può richiedere l’erogazione. Bonusda 200 € (fonte web)In una circolare dell’Agenzia delle Entrate tutte ...

Pubblicità

simshine95 : @greta_greta_ Per i ceti alti è una risorsa di sicuro visto che la crisi la sta facendo pagare tutta ai poveri, sen… - AndreaBertaglio : RT @AndreaBertaglio: Stop al #RecoveryPlan? Cioè rischiamo di andare gambe all'aria. Se questi 20 miliardi di euro non arrivano a chi li c… - AndreaBertaglio : Stop al #RecoveryPlan? Cioè rischiamo di andare gambe all'aria. Se questi 20 miliardi di euro non arrivano a chi l… - MoralesNadina : RT @casa_casala: #crisidigoverno #NordStream1 #sanzioni Londra STOP #Draghi come #BorisJohnson. Chi manda armi ai nazisti dell'Ucraina… - GiornaleLazio : Roma, da novembre rivoluzione traffico: stop auto inquinanti nella fascia verde e rincari per le strisce blu -