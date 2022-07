Stellantis - Alfa Romeo, Fiat e Lancia: nel futuro ci sono tre Suv compatte (Di sabato 16 luglio 2022) L'erede della Jeep Renegade cambierà radicalmente, ma aprirà anche la strada a una gamma di B-Suv che daranno una significativa spinta ai marchi italiani del gruppo Stellantis. infatti molto probabile che Fiat, Alfa Romeo e Lancia siano destinate a offrire una loro variante del medesimo progetto, con stile e caratteristiche diverse in base al Dna di ogni marchio. Per tutte la produzione dovrebbe essere localizzata nella fabbrica polacca di Tychy: noi le abbiamo immaginate in questi rendering. Per la Fiat è il post 500X. La Fiat si trova nella condizione di dover dare una erede alla 500X e il progetto della B-Suv potrebbe essere la situazione ideale. Le dimensioni sono coerenti con il modello uscente (circa 4,2 metri) e per il design c'è l'imbarazzo ... Leggi su quattroruote (Di sabato 16 luglio 2022) L'erede della Jeep Renegade cambierà radicalmente, ma aprirà anche la strada a una gamma di B-Suv che daranno una significativa spinta ai marchi italiani del gruppo. infatti molto probabile chesiano destinate a offrire una loro variante del medesimo progetto, con stile e caratteristiche diverse in base al Dna di ogni marchio. Per tutte la produzione dovrebbe essere localizzata nella fabbrica polacca di Tychy: noi le abbiamo immaginate in questi rendering. Per laè il post 500X. Lasi trova nella condizione di dover dare una erede alla 500X e il progetto della B-Suv potrebbe essere la situazione ideale. Le dimensionicoerenti con il modello uscente (circa 4,2 metri) e per il design c'è l'imbarazzo ...

