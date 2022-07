Stellantis - Alfa Romeo e Fiat | nel futuro ci sono due Suv compatte

(Di sabato 16 luglio 2022) L'erede della Jeep Renegade cambierà radicalmente, ma aprirà anche la strada a una gamma di B-Suv che daranno una significativa spinta ai marchi italiani del gruppo. infatti molto probabile chesiano destinate a offrire una loro variante del medesimo progetto, con stile e caratteristiche diverse in base al Dna di ogni marchio. Per tutte la produzione dovrebbe essere localizzata nella fabbrica polacca di Tychy: noi le abbiamo immaginate in questi rendering. Per laè il post 500X. Lasi trova nella condizione di dover dare una erede alla 500X e il progetto della B-Suv potrebbe essere la situazione ideale. Le dimensionicoerenti con il modello uscente (circa 4,2 metri) e per il design c'è l'imbarazzo della scelta: gli stilemi ...

Pubblicità

infoiteconomia : Stellantis: come il b-suv Jeep influirà su Fiat, Alfa e Lancia - ClubAlfaIt : #Stellantis: come il b-suv Jeep influirà su Fiat, Alfa e Lancia #GruppoStellantis - infoiteconomia : Stellantis: anticipazioni sulle B-Suv Alfa Romeo, Fiat, Lancia, Jeep - - MaxOlivo90 : STELLANTIS - Alfa Romeo, Fiat e Lancia: nel futuro ci sono tre Suv compatte - vincenzoturtur7 : -

Ti potrebbe interessare:: ecco come il b - suv Jeep influirà sui futuri modelli di Fiat,e Lancia Facebook Twitter Whatsapp Linkedin Reddit Telegram Flipboard Guarda i commenti (0) ...Questo modello sarà anche il primo 100 per cento elettrico che entrerà a far parte della gamma del marchio del Biscione che intende diventare il brand premium globale del gruppo...Le unità turbodiesel della BMW X1 anche con l’ibrido. Anche la BMW X1 ha 2 motorizzazioni turbodiesel contro quella, unica, dell’Alfa Romeo Tonale. I motori a gasolio dell’Audi Q3 in confronto all’Alf ...Se la casa madre Stellantis registra una flessione, così come la larga maggioranza degli altri marchi, Alfa Romeo chiude giugno in positivo.