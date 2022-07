Stefano De Martino “soffriva” | l’amico racconta tutto e gela il pubblico

(Di sabato 16 luglio 2022) ; il retroscena che non tutti conoscono sul conduttore. Certi amori non finiscono, fanno dei giri immensi e poi ritornano. La celebre canzone di Antonello Venditti sembra parlare proprio di quella che è una delle coppie più amate del nostro mondo dello spettacolo:De L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Pubblicità

zazoomblog : Emma Marrone parla di Stefano De Martino? Mi ha deluso come uomo? La verità è che... - #Marrone #parla #Stefano… - lucimicia2 : RT @Clara_1309_: SCUSATE?! 9 MESI?! Faranno Halloween, San Martino, Natale, Santo Stefano, Capodanno, l’Epifania, Carnevale, Pasqua e Pasqu… - Clara_1309_ : @bagnotrash Faranno Halloween, San Martino, Natale, Santo Stefano, Capodanno, l'Epifania, Carnevale, Pasqua e Pasqu… - Clara_1309_ : SCUSATE?! 9 MESI?! Faranno Halloween, San Martino, Natale, Santo Stefano, Capodanno, l’Epifania, Carnevale, Pasqua… - CiottolinaB : Ad Andrea delogu e Stefano de Martino che facciamo condurre in autunno?? -

Tutti sanno cheDee Emma Marrone sono stati una coppia quando erano ancora degli allievi di Amici, il talent condotto da Maria De Filippi. Allo stesso modo tutti sanno come è andata a finire tra loro.Deè da qualche tempo uno dei conduttori più richiesti della Rai. In questo ultimo periodo l'ex ballerino di Amici sta vivendo un bellissimo momento sia per la sua vita sentimentale ...Stefano De Martino e Andrea Delogu sono i conduttori di Tim Summer Hits, il nuovo programma musicale itinerante che durante l’estate raggiunge ...Stefano De Martino “Siete proprio una bella coppia” un gran bel complimento per lui. Peccato che non fosse riferito alla coppia con Belen!