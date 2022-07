Stampa e Palazzo: cosa scrivono i giornali sulla crisi di governo (Di sabato 16 luglio 2022) AGI - Le tensioni nel M5s, diviso tra chi vorrebbe confermare la fiducia a Draghi e chi, invece, insiste per uscire dal governo. Lega e Forza Italia ipotizzano una nuova maggioranza senza 5 Stelle mentre FdI torna a chiedere le elezioni anticipate. In primo piano sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi c'è il confronto nei partiti dopo l'addio del premier. Corriere Della Sera: Caos M5s, elezioni più vicine. Stallo sulle mosse per convincere Draghi a restare. Il pressing di Ue e Usa. Verso nuove dimissioni dopo l'intervento al Senato. Lega e Forza Italia chiudono ai pentastellati: inaffidabili. E Meloni: "La crisi non rientrerà". Conte, parabola di un leader: la metamorfosi dell'ex premier, da statista che liquida Salvini al ritorno di una copia sbiadita dei tempi del vaffa. Intervista a Bonaccini (Pd): "Dai 5 Stelle crisi ... Leggi su agi (Di sabato 16 luglio 2022) AGI - Le tensioni nel M5s, diviso tra chi vorrebbe confermare la fiducia a Draghi e chi, invece, insiste per uscire dal governo. Lega e Forza Italia ipotizzano una nuova maggioranza senza 5 Stelle mentre FdI torna a chiedere le elezioni anticipate. In primo piano sulle pagine di politica dei quotidiani in edicola oggi c'è il confronto nei partiti dopo l'addio del premier. Corriere Della Sera: Caos M5s, elezioni più vicine. Stallo sulle mosse per convincere Draghi a restare. Il pressing di Ue e Usa. Verso nuove dimissioni dopo l'intervento al Senato. Lega e Forza Italia chiudono ai pentastellati: inaffidabili. E Meloni: "Lanon rientrerà". Conte, parabola di un leader: la metamorfosi dell'ex premier, da statista che liquida Salvini al ritorno di una copia sbiadita dei tempi del vaffa. Intervista a Bonaccini (Pd): "Dai 5 Stelle...

Pubblicità

Agenzia_Ansa : 'Sono sicuro che Conte stia compiendo una vendetta politica buttando giù Draghi: ancora non si dà pace per non esse… - Palazzo_Chigi : In diretta la conferenza stampa del Presidente Draghi con il Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali,… - Palazzo_Chigi : L'intervento del Presidente Draghi all'incontro organizzato dall'Associazione Stampa estera. Diretta - ManuPalo67 : @DalessandroCam @GiuseppeConteIT si scrive @DalessandroCam e si pronunzia statte a casa ? a proposito di putin e… - benjamn_boliche : RT @Agenzia_Ansa: 'Sono sicuro che Conte stia compiendo una vendetta politica buttando giù Draghi: ancora non si dà pace per non essere riu… -