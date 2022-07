Sri Lanka: Wickremesinghe ha giurato come presidente ad interim (Di sabato 16 luglio 2022) In Sri Lanka arriva un governo temporaneo dopo le dimissioni di Gotabaya Rajapaksa, con il premier Ranil Wickremesinghe che ha prestato giuramento come presidente ad interim. Wickremesinghe ha promesso di riportare legge e ordine dopo mesi di proteste causate perlopiù dalla crisi economica. Ora toccherà al parlamento stabilire chi sostituirà formalmente Rajapaksa fino al 2024. Leggi su periodicodaily (Di sabato 16 luglio 2022) In Sriarriva un governo temporaneo dopo le dimissioni di Gotabaya Rajapaksa, con il premier Ranilche ha prestato giuramentoadha promesso di riportare legge e ordine dopo mesi di proteste causate perlopiù dalla crisi economica. Ora toccherà al parlamento stabilire chi sostituirà formalmente Rajapaksa fino al 2024.

Pubblicità

MediasetTgcom24 : Sri Lanka, il presidente comunica le dimissioni via e-mail #SriLanka - fabiochiusi : Dallo Sri Lanka all'Inghilterra la democrazia non se la sta passando molto bene, dice Renzi. Solo in Arabia Saudi… - Pontifex_it : #PreghiamoInsieme per il popolo dello Sri Lanka, che continua a subire gli effetti dell’instabilità politica ed eco… - Veraelena5 : RT @tradori: Quindi dopo Draghi, il presidente dello Sri Lanka, il primo ministro britannico Boris Johnson, nonché l'assassinio dell'ex pri… - Violetta_2021 : RT @tradori: Quindi dopo Draghi, il presidente dello Sri Lanka, il primo ministro britannico Boris Johnson, nonché l'assassinio dell'ex pri… -