Sportmediaset – Napoli offerta ufficiale per Dybala, diritti d’immagine problema superabile (Di sabato 16 luglio 2022) Paulo Dybala è ancora senza squadra e secondo Sportmediaset, Napoli e Roma fanno sul serio per il giocatore che aspetta l’Inter. “Napoli e Roma fanno sul serio e anche se l’ex juventino resta in attesa di un segnale da Milano, è chiaro che non potrà attendere ancora a lungo: le proposte del club di De Laurentiis e di quello dei Friedkin sono concrete, il momento di una decisione è ormai imminente” scrive il portale. Dybala al Napoli: offerta ufficiale Il Napoli ha fatto un’offerta per l’ingaggio di Dybala: 5 milioni di euro che possono arrivare anche a 6 milioni or 5 anni C’è il problema dei diritti d’immagine che De Laurentiis vuole sempre gestire in ... Leggi su napolipiu (Di sabato 16 luglio 2022) Pauloè ancora senza squadra e secondoe Roma fanno sul serio per il giocatore che aspetta l’Inter. “e Roma fanno sul serio e anche se l’ex juventino resta in attesa di un segnale da Milano, è chiaro che non potrà attendere ancora a lungo: le proposte del club di De Laurentiis e di quello dei Friedkin sono concrete, il momento di una decisione è ormai imminente” scrive il portale.alIlha fatto un’per l’ingaggio di: 5 milioni di euro che possono arrivare anche a 6 milioni or 5 anni C’è ildeiche De Laurentiis vuole sempre gestire in ...

