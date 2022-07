Sportmediaset – Kim al Napoli è ancora possibile, Simeone vicinissimo (Di sabato 16 luglio 2022) Il calciomercato del Napoli è orientato alla ricerca di un sostituto di Kalidou Koulibaly. La politica dell’uno esce ed un altro entra vale in tutti i reparti, dato che l’addio di Petagna spalanca le porte a Giovanni Simeone. Ma andiamo con ordine. Secondo Sportmediaset nonostante la secca accelerata del Rennes, non è ancora finita per Kim Min-jae al Napoli. Il Napoli valuta anche Abdou Diallo che il Psg ha messo fuori rosa, ma il giocatore senegalese guadagna 5,4 milioni di euro a stagione, quindi dovrà abbassarsi l’ingaggio che vuole trovare un club, dato che difficilmente troverà qualcuno che lo ingaggi a quelle cifre. Il Rennes resta sempre in vantaggio per Kim, ma non ha ancora chiuso ed il Napoli ha pareggiato l’offerta di ingaggio da 2,5 milioni ... Leggi su napolipiu (Di sabato 16 luglio 2022) Il calciomercato delè orientato alla ricerca di un sostituto di Kalidou Koulibaly. La politica dell’uno esce ed un altro entra vale in tutti i reparti, dato che l’addio di Petagna spalanca le porte a Giovanni. Ma andiamo con ordine. Secondononostante la secca accelerata del Rennes, non èfinita per Kim Min-jae al. Ilvaluta anche Abdou Diallo che il Psg ha messo fuori rosa, ma il giocatore senegalese guadagna 5,4 milioni di euro a stagione, quindi dovrà abbassarsi l’ingaggio che vuole trovare un club, dato che difficilmente troverà qualcuno che lo ingaggi a quelle cifre. Il Rennes resta sempre in vantaggio per Kim, ma non hachiuso ed ilha pareggiato l’offerta di ingaggio da 2,5 milioni ...

