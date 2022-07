Spezia, Gotti: “Il mercato è lungo, bisogna gestire serenamente le situazioni che si presenteranno” (Di sabato 16 luglio 2022) Il tecnico dello Spezia Luca Gotti, ai canali ufficiali del club, ha parlato della preparazione in corso in questo momento e del mercato del suo club. In primo luogo l’allenatore ha commentato la sconfitta subita contro il Bochum: “Pur trattandosi di un’amichevole, non ci si abitua alla sconfitta, non si è mai contenti quando si perde una partita. Abbiamo creato diverse occasioni concedendo poco, ma in quelle poche circostanze gli avversari hanno segnato. È mia opinione che il pre-campionato vada disputato contro formazioni di livello, che ti mettano in difficoltà e ti espongano al rischio di andare incontro a delle sconfitte, e magari anche a delle figuracce”. Successivamente qualche parola sui nuovi arrivi e sul mercato dello Spezia: “Ci sono ragazzi che non parlano italiano e si sono calati in una ... Leggi su sportface (Di sabato 16 luglio 2022) Il tecnico delloLuca, ai canali ufficiali del club, ha parlato della preparazione in corso in questo momento e deldel suo club. In primo luogo l’allenatore ha commentato la sconfitta subita contro il Bochum: “Pur trattandosi di un’amichevole, non ci si abitua alla sconfitta, non si è mai contenti quando si perde una partita. Abbiamo creato diverse occasioni concedendo poco, ma in quelle poche circostanze gli avversari hanno segnato. È mia opinione che il pre-campionato vada disputato contro formazioni di livello, che ti mettano in difficoltà e ti espongano al rischio di andare incontro a delle sconfitte, e magari anche a delle figuracce”. Successivamente qualche parola sui nuovi arrivi e suldello: “Ci sono ragazzi che non parlano italiano e si sono calati in una ...

